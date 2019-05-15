Yurtdışı e-ticaret alışverişlerinde vergi muafiyeti kaldırıldı

Amazon, Alibaba gibi uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek korgayla gönderilen ve bedeli 22 Avro'yu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırıldı.

Habertürk.com'un haberine göre, Avrupa Birliği ülkelerinden getirtilen ürünlere yüzde 18, diğer ülkelerden getirtilenlere yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gönderi başına bedeli 75 Avro'ya kadar olan ürünlere sağlanan vergi muafiyetinde, limit önce 30 Avro'ya, 2016 yılında da 22 Avro'ya indirilmişti.

Şimdi posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18-20 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.