İstanbul’da 'kar yağışı' alarmı! AKOM saat verdi: 11 bini aşkın personel sahada

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 11 Ocak akşamı saat 20.00 itibarıyla alarm durumuna geçti.

İBB birimleri başta olmak üzere Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, Avrasya Tünel İşletmesi ve İGA temsilcilerinden oluşan toplam 33 kurumun koordinasyonu, AKOM’dan sağlanıyor.

İBB’NİN KIŞ MÜCADELESİNDE GENEL KAPASİTESİ

İBB, kış şartlarıyla mücadele kapsamında İstanbul genelinde 4.298 kilometrelik yol ağında görev yapıyor.

Çalışmalarda:

• 11.242 personel

• 3.492 araç ve iş makinesi (755’i kar küreme ve tuzlama aracı)

• 370 bin ton tuz stoku

• Kritik noktalarda kullanılmak üzere 592 adet kutu tuz

• 1.800 ton kapasiteli solüsyon sistemi (saatte 25 ton üretim)

• Köy yolları için 170 traktör

• 51 vinç ve kurtarıcı araç

• 104 kilometrelik metrobüs güzergâhında 44 araç ve iş makinesi

• 60 istasyondan oluşan buzlanma erken uyarı sistemi ile sahada aktif görev yapıyor.

HAVA DURUMU: KAR YAĞIŞI SALI SABAHINA KADAR SÜRECEK

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Saat 03.00 itibarıyla Çatalca ve Arnavutköy’de hafif kar yağışı başladı; yağış il genelinde aralıklarla devam ediyor.

AKOM verilerine göre, kar yağışının yer yer kuvvetlenerek salı sabahına kadar sürmesi, 14 Ocak Çarşamba gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması bekleniyor.

KAR KÜREME, TUZLAMA VE SAHADA MÜDAHALE

Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere kar yağışının etkili olduğu ilçelerde ekipler; yollar, metro girişleri, alt ve üst geçitler, otobüs durakları ve kritik noktalarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aynı zamanda trafik kazaları ile ağaç, direk ve tabela devrilmesi gibi olaylara da anında müdahale ediliyor.

KULLANILAN TUZ MİKTARLARI (11 OCAK 20.00 – 12 OCAK 08.00)

• İBB Yol Bakım Ekipleri: 2.550 ton tuz, 21 ton solüsyon

• Karayolları: 1.176 ton tuz

• İCA: 298 ton tuz

• KMO: 108,5 ton tuz, 5 ton solüsyon

EVSİZLERE KIŞ HİZMETİ DEVAM EDİYOR

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte 11 Kasım 2025’te başlatılan evsizlere yönelik kış hizmeti kapsamında, sokakta yaşayan vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından alınarak sağlık kontrollerinden geçiriliyor ve Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda İBB tesisleri ile anlaşmalı otellerde misafir ediliyor.

• Hâlihazırda 583 evsiz vatandaş misafir ediliyor.

• 11 Kasım’dan bu yana toplam 1.501 evsiz vatandaş barınma hizmetinden yararlandı.

KUMANYA VE MOBİL MALZEME DAĞITIMI

İBB İşletmeler Müdürlüğü Lojistik ekipleri, ulaşım ağı üzerindeki 10 kritik noktada vatandaşlara sıcak içecek, çorba, kek ve su dağıtımı yapıyor. Dağıtım noktaları arasında Yenikapı, İTÜ Ayazağa, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Kadıköy ve Beşiktaş iskeleleri yer alıyor.

KRİTİK NOKTALARDA MOBİL TUVALET HİZMETİ

FSM Köprüsü, Çamlıca Gişeleri, Mahmutbey Gişeleri ve Hadımköy Gişeleri’nde 6 mobil tuvalet ile hizmet veriliyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN TEDAVİ VE BAKIM

Veteriner Hizmetleri ekipleri, olumsuz hava koşullarında sahipsiz sokak hayvanları için tedavi ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.