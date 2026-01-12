AKP kulislerinde ‘400’ rahatlığı: Vekil transferleri için düğmeye basıldı

AKP kulislerinde son günlerde en sık dile getirilen değerlendirmelerden biri, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 400 milletvekili sayısına ulaşılabileceği yönünde... Parti yönetimine yakın kaynakların, “Meclis aritmetiği bizim açımızdan sorun değil” değerlendirmesini yaptığı aktarılıyor. Bu rahatlığın arkasında ise, mevcut Meclis tablosunun yalnızca partiler arası uzlaşmayla değil, bireysel milletvekili geçişleriyle de yeniden şekillendirileceği beklentisi yatıyor.

ANAYASA S ÜREC İ ‘TRANSFER MERKEZLİ’ Mİ İLERLEYECEK?

AKP kulislerinde, anayasa değişikliği sürecinin klasik müzakere zemininden ziyade vekil transferleri üzerinden yürütülebileceği konuşuluyor. Parti kurmaylarının, kritik eşik olan 360 ve 400 sayılarının ayrı ayrı hesaplandığı, özellikle 400 sayısına ulaşmanın “stratejik hedef” olarak belirlendiği ifade ediliyor. Kulislerde konuşulan bir diğer kritik başlık ise Yeni Yol Grubu’nun geleceği. AKP kulislerinde, grubun mevcut yapısını sürdüremeyeceği ve önümüzdeki dönemde dağılmasının yüksek ihtimal olduğu dile getiriliyor. Bu senaryoda, gruptan ayrılacak milletvekillerinin bir bölümünün bağımsız kalmak yerine AKP saflarına katılabileceği öne sürülüyor. Özellikle anayasa sürecine yaklaşılırken bu kopuşların hızlanabileceği ifade ediliyor.

DEVA VE GELECEK’TEN GE Ç İŞ BEKLENTİSİ

Kulislerde en net konuşulan başlıklardan biri, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekillerine yönelik temaslar. Bu partilerden bazı isimlerin AKP’ye geçişe sıcak baktığı, birebir görüşmeler yapıldığı ve bazı temasların “olgunlaştığı” iddia ediliyor. Aynı şekilde, halen bağımsız olan bazı milletvekillerinin de AKP’ye katılımı üzerinden hesap yapıldığı belirtiliyor. Bu geçişlerin, anayasa süreci netleştiğinde kamuoyuna yansıtılabileceği konuşuluyor.

CHP VE İYİ PARTİ’DEN İSİMLER DE MASADA

Kulislerde en dikkat çeken ve muhalefet cephesinde rahatsızlık yaratan iddia ise, CHP ve İYİ Parti’den bazı milletvekillerinin de transfer listesinde olduğu yönünde. AKP’ye yakın kaynakların, “Her partiden görüşülen isimler var” değerlendirmesini yaptığı aktarılıyor. Bu temasların şimdilik dar bir çerçevede ve kamuoyuna yansımayacak şekilde yürütüldüğü; ancak kritik oylamalar öncesinde sürpriz geçişlerin yaşanabileceği konuşuluyor.

MUHALEFET KULİSLERİNDE ‘SİYASİ M ÜHEND İSLİK’ TEPKİSİ

Muhalefet kulislerinde ise bu iddialar, “Meclis iradesine yönelik siyasi mühendislik” eleştirileriyle değerlendiriliyor. Anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren bir konuda, vekil transferleri üzerinden çoğunluk sağlanmaya çalışılmasının demokratik meşruiyeti zedeleyeceği yorumları yapılıyor.

G ÖZLER KR İTİK TAKVİMDE

AKP kulislerinde, anayasa değişikliğine ilişkin yol haritasının Meclis takvimi netleştikçe daha görünür hale geleceği belirtiliyor. Olası geçişlerin, anayasa teklifinin Meclis’e sunulmasına yakın bir dönemde açıklanabileceği konuşuluyor.