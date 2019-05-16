Moody's'den Türkiye için kritik uyarı

Moody's, dış finansman ihtiyacını hafifletecek, enflasyonist baskıyı azaltacak etkin bir politika izlenmezse Türkiye'nin notunun düşürüleceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için not uyarısı yaptı. ABD ile ilişkilere vurgu yapılan değerlendirmede şu tespitler yer aldı:

- Türkiye'nin kredi profili, siyasi belirsizlik ve dış kırılganlığa karşı ekonominin güçlü taraflarını dengeliyor. Türk ekonomisini güçlü tarafları genç nüfus ve göreceli olarak sağlıklı kamu borç oranı.

- Kurumların gücünün aşınması ve yükselen dış kırılganlık Türkiye'nin kredi profilini zayıflattı.

- Jeopolitik gerilimlerin tekrarlanması ve yanlış politika adımlarının geçen yıl yaşanan kur krizinin tekrarlanmasına yol açma potansiyeli var.

- Not görünümünün pozitife dönmesi veya bir not artırımı muhtemel değil, ancak mali ve parasal politikalar daha uyumlu hale gelir ve ekonomik reformlar uygulanır ise görünüm durağan hale gelebilir.

- Dış finansman desteği ve ABD ile gerilimin düşmesi kredi notu için pozitif olur.

- Eğer Türk yetkililer dış finansman ihtiyacını hafifletecek, enflasyonist baskıyı azaltacak etkin bir politika çerçevesi izleyemezler ise Türkiye'nin kredi notu düşürülür.