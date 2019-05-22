Altın yine yükselişe geçti

Kapalıçarşı'da 24 ayar gram altın 250,02 liradan, çeyrek altın 408 lira ve cumhuriyet altını da bin 668 liradan satıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 18:16

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,97 artışla 250,20 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 408 lira, cumhuriyet altını bin 668 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,97 yükselişle 250,20 liradan işlem gördü.

DÜNÜN VE BUGÜNÜN ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 247,60 247,80 250,00 250,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.632,00 1.653,00 1.647,00 1.668,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 225,60 229,60 228,00 231,00
Lira(Tam) Ziynet 1.595,00 1.615,00 1.610,00 1.630,00
Yarım Ziynet 798,00 808,00 805,00 815,00
Çeyrek Ziynet 398,00 403,00 403,00 408,00
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