Demet Akalın'dan, Gülben Ergen'e 'okul saldırısı' tepkisi: 'Unutma ki ona hiçbir şey olmaz'

Kahramanmaraş’taki okulda yaşanan silahlı saldırı, Türkiye’yi yasa boğdu.
Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının gerçekleştiği gün, kültür-sanat dünyasında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir merakla beklenen Gırgıriye Müzikali, aynı gün seyirciyle buluştu.
GÜLBEN ERGEN, MÜZİKAL SONRASI RÖPORTAJ VERDİ
Müzikal sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen’in açıklamaları ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ergen’in etkinlik sonrası açıklamaları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.
DEMET AKALIN'DAN, GÜLBEN ERGEN'E TEPKİ
Tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ergen'e tepki gösterdi.
Akalın, 'Kahkahalarca tam onluk! Unutma ki ona hiçbir şey olmaz' yazdı.