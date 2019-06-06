20 enerji santralı batık

Enerji sektöründe kredilerinin geri ödenmesinde sorun yaşanması nedeniyle Enerji Girişim Sermaye Fonu’na devredilmeye aday projeler üç kategoriye ayrılırken, hızlı bir şekilde fona aktarılması öngörülen projelerin yer aldığı ilk kategoride 865 megavatlık bir kombine doğal gaz çevrim santralı ile 50 megavatlık bir hidroelektrik santralı bulunuyor.

47 milyarlık borç

AA’nın sektör yetkililerinden edindiği bilgiye göre, enerji sektörüne kullandırılan 70 milyar dolarlık kredinin 23 milyar doları halihazırda geri ödenmiş durumda, yani sektörün 47 milyar dolar borç yükü bulunuyor. Bu borcun 40 milyar dolarını elektrik üretim santrallarının, 7 milyar dolarını da elektrik dağıtım şirketlerinin kullandığı krediler oluşturuyor.

Elektrik üretim santrallarının 40 milyar dolar tutarındaki borcunun yaklaşık 13 milyar dolarlık kısmı geri ödenmesinde sorun yaşanan veya yaşanma riski bulunan kredilerden oluşuyor. Bu kredilerin 5 milyar doları yerli kömür santralları, 3.2 milyar doları hidroelektrik santrallar (HES), 2.7 milyar doları doğal gaz ve 1.9 milyar doları da elektrik dağıtım sektörünün yükümlülüğünde bulunuyor.

7 yerli kömür, 5 HES, 8 doğal gaz santralı ile 2 elektrik dağıtım şirketinin kredi geri ödemelerinde sorun yaşanıyor. Bu tesislerin büyük kısmında kredilerin yapılandırılması öngörülürken, yapılandırmayla sorunu çözülemeyecek santralların Enerji Girişim Sermaye Fonu’na aktarılması öngörülüyor.