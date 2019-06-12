İstanbulkart market alışverişlerinde kullanılabilecek

Belbim AŞ ile Migros AŞ arasında 10 Ocak'ta imzalanan protokolle İstanbul'daki tüm Migros, Migros Jet, 5M ve Macrocenter mağazalarından banka hesap kartı, kredi kartı veya nakit ile herhangi bir ek bedel ödemeksizin İstanbulkart satın alma ve TL yükleme işlemleri yapılabilirken, artık İstanbulkartlar'la yapılan alışverişlerden puan da kazanılabilecek. Aynı zamanda Migros mağazalarında alışveriş yaparken kazanılan Money puanlar da İstanbulkart’ın geçtiği tüm toplu taşıma araçlarında (şehir hatları vapurları, İETT otobüsleri, Metrobüs, Metro, Tramvay) kullanılabiliyor.

Uygulama İstanbul’daki Migros, Migros Jet ve 5M dahil olmak üzere 415 mağazada başladı. Bu yükleme ve alışveriş imkanı, BELBİM’e ait Mavi Kart, İndirimli Kart gibi tüm kartlar için geçerli. Uygulamadan 18 milyonun üzerindeki İstanbulkart kullanıcısı yararlanabilecek.

Migros mağazalarında yapılan İstanbulkart yüklemesi, Migros ile BELBİM arasında gerçekleştirilen teknik entegrasyon ile Migros kasalarından nakit ödeme ile gerçekleştiriliyor. İstanbulkart sahibi olmak isteyenler de herhangi bir komisyon ödemeksizin, İstanbulkart’ın kendi satış fiyatı olan 6 TL karşılığında İstanbul’daki tüm Migros, Migros Jet ve 5M mağazalarından bu kartı satın alabiliyor.



Money üyesi olmayan İstanbulkart kullanıcılarının, ilk alışverişlerinden itibaren İstanbulkart’larını okutarak Money indirimlerinden faydalanmaya başlayabildiğini ifade eden Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, “Money üyelik sürecinde olduğu gibi, ilk alışverişlerini takip eden 1 ay içerisinde İstanbulkart’ını Money programına kaydettiren müşterilerimiz, alışverişlerinden Money de kazanabilecek. Dileyen müşterilerimiz kasalarımızdan talimat vererek kazandıkları Money’lerini İstanbulkart’a TL olarak aktarıp ücretsiz yolculuğun keyfini çıkarabilir” dedi.

Aynı şekilde Money üyesi Migros müşterileri, İstanbulkart’larını mağaza kasalarından kayıtlı Money kartları ile eşleştirerek, İstanbulkart’larına da kayıtlı Money kart özelliği kazandırabiliyor. Migros müşterileri, Money hesaplarında biriken Money’leri İstanbulkart’larına TL olarak aktarabiliyor. 1 Money karşılığı olarak 1 TL aktarım yapılabiliyor.

Cem Rodoslu, ilk etapta İstanbul’da başlattıkları bu uygulamayı diğer şehirlerimize de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.