Kemal Kılıçdaroğlu'nun TGRT'ye röportajı yalanlandı: 'Bütünüyle gerçek dışı'

AKP'ye yakın İhlas Medya grubu bünyesindeki TGRT Haber ve Türkiye gazetesinde, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" davasına ilişkin önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğu iddia edilen sözler yer aldı.

Haberde, mevcut CHP yönetiminin "belediyelerdeki usulsüzlüklere karşı tavrını eleştirdiği ve CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurutayı'nda haksızlık yapıldığına inandığını belirttiği" öne sürülüyordu.

Haberde mutlak davasına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun “Ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel'in arkasında hizalanacak mısınız? Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık olduğundan şüphem yok” dediği iddia ediliyordu.

Ancak TGRT Haber'de yayınlanmasının ardından AKP'ye yakın bir çok medya organı ve sosyal medya hesabında yer bulan haber, bir süre sonra TGRT Haber ve Türkiye gazetesinin internet sitesinden kaldırıldı.

AVUKATI YALANLADI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de haberi kesin bir dille yalanladı. Çelik, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, haberin bütünüyle gerçek dışı olduğunu belirterek "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir şekilde röportaj vermediği gibi, böylesi bir açıklama da yapmamıştır! Kamuoyunun bilgisine.." dedi.

İMZA SAHİBİ: YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ

Yalanlamanın ardından haberde imzası yer alan TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan da bir açıklama yaparak, haberin doğru olmadığını kabul etti. Sözcan, "Ben yayında anlatırken "yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmeler" şeklinde yani kulis bilgisi olarak anlattım ancak hızlıca kj'de verilirken bir yanlış anlaşılma olmuş. Sonradan da o şekilde alıntı yapılmış. Doğrudan bir açıklama değil kulis bilgisi" ifadelerini kullandı.