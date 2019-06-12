İstanbul Havalimanı bayram yapamadı

İstanbul Havalimanı, uzun bayram tatilinde de yolcu sayısında Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kaldı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda 31 Mayıs-9 Haziran’ı kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 776 bin yolcuyu ağırladıklarını açıkladı.
Emre Deveci
Yayınlanma tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe, 02:54

[Haber görseli]Küçük olduğu gerekçesiyle kapatılan Atatürk Havalimanı, geçen yıl Ramazan Bayramı döneminde 8-17 Haziran tarihleri arasında 1 milyon 830 bin yolcu ağırlamıştı. İstanbul Havalimanı’ndaki düşüş oranı yüzde 2.95 oldu.

Aynı dönemde Sabiha Gökçen Havalimanı ise, Ramazan Bayramı tatili sırasındaki yolcu sayısını 900 binden 971 bine yükseltti.

Üstelik bu yıl Ramazan Bayramı’nın ilk günü salıya denk geldiği için resmi tatil 9 gün olurken, geçen yıl bayramın ilk günü cumaya denk geldiği için resmi tatil sadece üç buçuk gün olmuştu.
İstanbul Havalimanı, mayısta da Atatürk Havalimanı’nın gerisinde kalmıştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nda mayısta 5 milyon 228 bin 447 yolcuya hizmet verildi. Atatürk Havalimanı’ndageçen yıl mayısta 5 milyon 490 bin 229 yolcuya hizmet verilmişti. Düşüş oranı yüzde 4.76 oldu. İstanbul Havalimanı’nda 2019 yılı mayıs sonuna kadar (ilk 5 ayda) yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 506 bin 369, dış hatlarda 7 milyon 452 bin 218 olmak üzere toplamda 9 milyon 958 bin 587’ye ulaştı.

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