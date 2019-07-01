Albayrak, bütçe açığını Merkez Bankası ile kapattı

Merkez Bankası’nın (MB) 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye gelir olarak aktarılmasıyla birlikte, 2019 bütçesinde öngörülen 80.6 milyar liralık yıllık bütçe açığının 94 milyar lirası MB’den yapılan aktarımlarla kapatılmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hükümetin piyasalara güven vermesi bakımından kritik önemde gördüğünü söylediği yeni ekonomi programını geçen eylül ayında açıklamıştı. Burada 2019 yılı için bütçe açığı 80.6 milyar lira olarak öngörülmüştü.Ancak Hazine, bütçe açığının yılın ilk beş ayında yüzde 225 artmasının ardından daha fazla bozulmanın önüne geçmeyi amaçlayan adımlar atmaya başlamıştı.

23 Haziran’daki seçimden sonra MB’nin 46 milyar liralık ihtiyat akçesinin bütçeye aktarımı tamamlanmıştı.İktisatçı Uğur Gürses’in sitesinde yayınladığı verilere göre, bu yıl MB’den temettü geliri (kar payı) olarak bütçeye 38.1 milyar lira aktarıldı.Böylece 2019 yılında 84 milyar lirası temettü ve ihtiyat akçesi olmak üzere, ayrıca 10.2 milyar lira da kurumlar vergisi olarak ödeyen MB, toplamda 94 milyar liralık bir miktar Hazine’ye aktarmış olacak.