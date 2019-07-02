Moody’s’den Türkiye açıklaması



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin bankacılık sistemi görünümünün bankaların fonlama kırılganlıkları ve gelecek 12-18 ay süresinde finansal güç üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilecek zorlu faaliyet koşulları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini belirtti.

Sözcü'nün haberine göre Moody’s dün akşam yayınladığı raporunda Türkiye’nin zayıflayan ekonomisinin, yüksek kredi kayıp karşılıkları ve yavaş kredi büyümesi nedeniyle bankaların karlılığının bozulmasına neden olmasını beklediği belirtildi.