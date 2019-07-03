Enflasyon açıklamasının ardından dolarda son durum

Kur beklentinin hafif altında gelen Haziran enflasyon verisiyle 5.63'lerden 5.6094'e geriledi. Auro 6.33'e gerilerken, sepet kur sabah saatlerindeki 5.99 seviyelerinden 5.97'ye indi. 5 yıllık CDS ise 365 puan seviyelerinde seyrediyor.

Türk varlıklarında G20 sonrası oluşan iyimserlikle dün BIST 100 Endeksi de 26 Mart'tan beri ilk kez 100 bin puanı aşmıştı, endeks bu sabah ise yatay seyrediyor.

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys "TL'de yaşanan klasik bir rahatlama rallisi, ancak bunun sürdürülebilir olup olmayacağı şu aşamada sorgulanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Garanti Yatırım yolladığı bir notta siyasi gelişmelerin de pozitif sonuçlarıyla Lira'nn güçlenmeye devam ettiğini belirterek "5.90 ana direnci üzerindeki hareket aşılamadığı sürece 5.60 ve çevresindeki savrulmalar devam edebilir" ifadelerine yer verdi.