Bireysel döviz alımında vergi artıyor

Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) Mayıs ayında sıfırdan %0.1’e yükseltilmişti.

Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, çalışmanın tamamlandığını, içinde ihtiyat akçesi de olan teklife eklenerek TBMM’ye sevk edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bir kaynak, “Döviz işlemlerinde BSMV’nin binde 1’den binde 2’ye çıkarılmasına dair bir karar var ve bu düzenlemenin yaz tatiline girecek TBMM kapanmadan gönderilecek teklifte yer alacak. Bu yönde bir karar var. Cumhurbaşkanı’na bu oranı artırma yetkisi de düzenlemede yer alacak” dedi.

BSMV NEDİR?

BSMV‘nin açılımı Banka Sigorta Muamele Vergisi’dir. Eğer kredi veya kredili mevduat hesabınızı kullandıysanız banka sizden BSMV adı altında ücret almaktadır. Ve ödemeleriniz süresince her ay BSMV yansıtılır.

Merkez Bankası talimatları doğrultusunda Kredilendirme işlemlerinden doğan vergiyi bankaların müşterilerinden tahsil ettiği bir vergi türüdür.