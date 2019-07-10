TMO Genel Müdürlüğü 231 personel alacak

Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyurular yapıldı. Tercihler 9 ile 18 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Atanan 231 pozisyonun 17’si Merkezde, 40’ı Afyon Alkaloidleri Fabrikası’nda (AAF), 174 tanesi ise taşrada istihdam edilecek.

Bu kapsamda 35 Ziraat Mühendisi Eksper, 5 Kimya Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 2 Kimyager, 30 Muhasebeci, 92 Memur, 55 Teknisyen, 1 Mütercim, 2 İtfaiyeci, 4 Ekonomist ve 3 Sekreter pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Yerleştirmeden sonra herhangi bir mülakat yapılmayacak.

2018 yılında çeşitli kadrolarda ataması yapılan 170 personel ile birlikte son bir yılda TMO’da toplam 401 personel alımı yapılmış olacak.