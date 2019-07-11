Çarklar faize çalıştı

Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunun (İSO İkinci 500) faiz giderleri 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 86.5 artışla 9 milyar 999 milyon TL’ye yükseldi. 2017’de İSO İkinci 500 şirketleri, toplam faaliyet kârlarının yüzde 42.8’ini finansman giderlerine harcarken bu oran 2018’de yüzde 52.6’ya yükseldi. 2018’de İSO Birinci 500’ün finansman giderleri yüzde 172 artarak 35.1 milyar TL’den 95.8 milyar TL’ye çıkarken, her 100 TL’lik faaliyet kârının 88.9 TL’si borç geri ödemelerine gitmişti.

İSO 500’den farklı olarak İSO İkinci 500 kur farklarından olumsuz etkilendi ve net satışlara oranla yüzde 1.2 oranında, yani 1.8 milyar TL net kambiyo zararı ortaya çıktı. Toplam borç da yüzde 4.6 artarak 96.7 milyar TL’ye ulaştı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ne yazık ki bu noktada artan kur ve faizlerin etkisiyle İSO İkinci 500 şirketlerimiz için de finansman giderlerinin şiştiğini ve bunun kârlılığı önemli ölçüde sınırladığını görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018” araştırmasından öne çıkan diğer veriler şöyle:

-Net satışlar yüzde 27.8 artışla 107.6 milyar TL’den 137.5 milyar TL’ye yükseldi. ancak yüksek finansman giderleri ve yüksek enflasyon nedeniyle vergi öncesi kâr ve zarar toplamındaki reel artış yüzde 1’de kaldı.

-2017’de yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018’de yüzde 6.2’ye geriledi.

-Faaliyet kârı yüzde 51.7 artışla 19 milyar 9 milyon TL oldu.

-Toplam ciro ve kâr artarken, ücretli çalışan sayısı yüzde 1.3 düşerek 228 bine geriledi.

-Vergi öncesi kâr ve zarar toplamı yüzde 21.5 artışla 8 milyar 972 milyon TL oldu.

-Devreden KDV yüzde 0.4 artışla 1.7 milyar TL’ye yükseldi.

Düşük teknoloji

2018’de yaratılan katma değer itibarıyla düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1.1 puan artışla yüzde 47.3’e yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı da 1.8 puan arttı ve yüzde 29 oldu.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2017’de yüzde 23.4 iken 2018’de yüzde 21.6’ya indi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise yüzde 3.1’den yüzde 2.1’e geriledi.