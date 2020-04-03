Ekonominin enerjisi düştü

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Söz konusu araştırmada, Türkiye’nin haftalık ve günlük elektrik tüketimi, seçili AB ülkeleriyle karşılaştırıldı. İtalya, İspanya, Almanya ve Türkiye’de hafta içinde saat 08-18 arasındaki elektrik tüketimi incelendi. Araştırmada, ekonomik büyümenin gerçekleştikten aylar sonra ölçülebilirken, üretimde girdi niteliği taşıyan elektrik tüketiminin ise gerçekleştikten birkaç saat sonra takip edilebildiğine işaret edildi.

TEPAV; ELEKTRİK TÜKETİMİ YÜZDE 12 AZALDI

TEPAV’ın araştırmasına göre salgından sonra ekonominin çarklarının durmaya başladığı elektrik tüketimindeki düşüşle de ortaya çıktı. Türkiye’de elektrik tüketimi 30-31 Mart’ta yüzde 12 azaldı. Elektrik tüketimindeki azalma dünya ülkelerinde de yaşanıyor. İspanya ve Almanya’da, İtalya’ya göre sınırlı olsa da düşüş arttı.

AB’DE DE AZALDI

Elektrik tüketiminin ekonomik büyümenin tahmin edilmesinde tek başına yeterli olmasa da, büyümenin gidişatı açısından önceden bilgi sağlaması açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. 9 Mart sonrasında İtalya’daki elektrik tüketiminde düşüş yüzde 7 ve yüzde 22 olarak devam ederken, 23-27 Mart haftasında düşüş hızlanarak yüzde 26’ya ulaştı. İspanya ve Almanya’da elektrik tüketimindeki düşüş, İtalya’ya göre daha sınırlı olsa da iki ülkede de son üç haftada düşüş oranı arttı. 23 Mart’ta İspanya’da elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 10, Almanya’da ise yüzde 8 düştü. 30-31 Mart’ta elektrik tüketimi; Almanya’da yüzde 6, İspanya’da yüzde 19, İtalya’da ise 29 oranında düşüş gösterdi.

Türkiye’de ise hafta içi günlerde saat 08-18 arasındaki elektrik tüketiminde, 17 Şubat haftasında bir önceki yılın aynı haftasına oranla yüzde 6’lık bir artış, 24 Şubat haftasında yüzde 5’lik bir düşüş gerçekleşmişti. 2 Mart haftasında bir önceki yılın aynı haftasıyla eşit düzeyde tüketim gerçekleşirken, 9 Mart haftasında yüzde 2’lik bir düşüş, 16 Mart haftasında ise yüzde 16’lık bir artış oldu. Türkiye’deki ilk COVID-19 tanısını takiben sanayiye gelen siparişlerin de etkisi ile elektrik tüketiminde önce artış görülürken, aynı ölçekte olmasa da benzer bir durum İspanya’da da yaşandı. 23 Mart haftasında ise Türkiye’deki elektrik tüketimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 azaldı. 30-31 Mart döneminde ise bir önceki yıla kıyasla Türkiye’deki elektrik tüketimi yüzde 12 düştü.