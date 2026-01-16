ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile Bakan Yaşar Güler'in oturma düzeni tepkiye yol açtı: Büyükelçi mi sömürge valisi mi?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Kabulde Büyükelçi Barrack'ın tekli koltukta otururken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK'nin komuta kademesinin konuk gibi yan koltuklarda oturması tepki çekti.

Bakan'ın Barrack'ı kabul fotoğrafına muhalefetten tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, ortaya çıkan fotoğraf üzerine yaptığı açıklamada, bu ülkenin bir yurttaşı ve bir milletvekili olarak hem üzgünüm hem de kızgın olduğunu belirtti.

"BU KARE 'EŞİTİZ' DEMİYOR"

Kamuoyuna servis edilen o fotoğraf son derece rahatsız edici olduğunu vurgulayan Bakan, "Çünkü mesele bir fotoğraf karesi değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl temsil edildiği meselesidir" dedi.

Halktv.com.tr'nin haberine göre Murat Bakan, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bakanı, diplomasi ile kişisel samimiyeti birbirinden ayırmak zorundadır. Devlet ilişkileri samimiyetle, nezaketle değil; protokolle, eşitlik ilkesiyle yürür. Protokol dediğiniz şey bir formalite değildir; makamın ağırlığını, tarafların eşitliğini, devletin ciddiyetini dışarıya gösteren ölçüdür.

Görüşme Millî Savunma Bakanlığı makamında yapılıyorsa ve Türkiye’nin Millî Savunma Bakanı kendi makamında, kendi bayrağının altında, kendi kurumunda “kenara düşmüş” bir görüntü veriyorsa, buna “kötü fotoğraf” deyip geçemeyiz. Orada kadraj hatası yok devlet ciddiyetine zarar veren bir tablo var.

Bu kare “eşitiz” demiyor. Tam tersine, “bir taraf merkezde, bir taraf kenarda” diyor. Ve kenarda kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Millî Savunma Bakanı

Biz egemen bir devletiz. Bu topraklar da müstemleke değildir. Hiçbir yabancı temsilci, hangi devleti temsil ederse etsin, Ankara’da bir Türk bakanının makamında “ev sahibi” görüntüsü veremez; “başköşe sahibi” gibi oturtulamaz. Burada söz konusu olan kişiler değil; devletin itibarıdır, milletin onurudur. Diplomaside ayrıntı yoktur; her ayrıntının bir anlamı vardır. Bu nedenle bu kareyi 'basit bir fotoğraf' diye geçiştiremeyiz. İtirazımız budur."

LÜTFÜ TÜRKKAN: BÜYÜKELÇİ Mİ SÖMÜRGE VALİSİ Mİ?

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da X hesabından yaptığı açıklamada, "Tom Barrack, böyle bir oturma düzenine bizden başka sadece Suriye’de rastlayabilir. Bu adam Büyükelçi mi, sömürge valisi mi? Türkiye’yi bu kadar acz içinde göstermek, hiç kimsenin haddi değildir" dedi.

ŞAMİL TAYYAR: HİÇ OLMAZSA YAYINLAMASAYDINIZ

Fotoğraf AKP'nin içinde de tepkiye yol açtı. AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fotoğrafın çok incitici olduğunu belirterek, "Büyükelçi, sanki cumhurbaşkanı veya başbakan gibi bizim heyeti kabul etmiş! Böyle bir oturma düzeni olmaz, çok incitici. Hiç olmazsa yayınlamasaydınız" ifadelerini kullandı.