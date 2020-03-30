Ekranda görecekler

30 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında cezaevlerindeki görüşlerin ertelenmesi nedeniyle yeni düzenleme yapıldı. Bu kapsamda cezaevlerindeki hükümlülere, ilk kez yakınlarıyla görüntülü telefon görüşmesi hakkı tanındı. Hükümlüler, bu kapsamda haftalık 30 dakika görüntülü konuşabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik dün yürürlüğe girdi. Daha önce buna ilişkin 197 maddelik tüzük ise yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine sadeleştirilerek 148 maddeye düşürülen yeni yönetmelikte, “deprem, salgın hastalık ve doğal afet gibi zaruri hallerde bakanlık kararı ile telefon görüşme süresi ve sayısının artırılabileceği” belirtildi. Bu kapsamda cezaevlerinde görüntülü telefon görüşmesi yapılabilmesine imkân tanıyan hüküm yönetmeliğe eklendi. Buna göre görüntülü telefon görüşmesi yapılmasına imkân sağlayan teknik altyapının kurulu bulunduğu bakanlıkça belirlenen kurumlarda, haftalık görüşme süresi 30 dakika olarak uygulanacak. Bu sistem oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen diğer yerlere kurulabilecek. Haftalık ziyaret hakkını kullanamayan hükümlülerin bir sonraki haftalık telefon görüşme süresine ayrıca 30 dakika ilave süre eklenecek. Ancak bu süreler devredilemeyecek. Bu kapsamdaki görüşmeler aynı hafta içerisinde toplam 3 görüşmeyi aşmamak koşuluyla bölünerek yapılabilecek. İlave edilen 30 dakika için de üç görüşme hakkı daha verildi. Bu görüşmeler görüntülü ve sesli olarak yapılabileceği gibi sadece sesli olarak da yapılabilecek.

BAZI SUÇLARA ‘İYİ HAL’ ŞARTI

Terör ve çıkar amaçlı suç örgütü üyeleri, görüntülü görüşme ve görüşme süresinin uzatılmasına ilişkin haktan, kurumdaki tutum, davranış, eğitim ve iyileşme faaliyetlerine katılma gibi durumları göz önünde bulundurularak idare ve gözlem kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeye göre yararlandırılabilecek.