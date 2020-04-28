Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da ölüm oranı daha fazla

28 Nisan 2020 Salı, 23:06

Halk TV'de koronavirüs gündemine ilişkin soruları yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul'daki ölüm oranlarında geçtiğimiz yıllara göre bu yıl gerçekleşen ölüm oranlarında yüzde 30-35 arasında bir fark olduğunu söyledi. İmamoğlu, bu yıl günde 80 ile 100 arasında daha fazla ölüm olduğunu ifade etti.

'SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPTIK'

Kovid-19 kaynaklı ölümler için İstanbul Valiliği'ne ve Sağlık Bakanlığı'na İBB olarak yazılı başvuru yaptıklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul'da vefat eden her vatandaşın sayısı, İBB Mezarlıkları Daire Başkanlığı işlemlerini yaptığı için, bizden geçiyor. Bu sayılar üzerinden bizi şaşırtan husus varsa ilgili kurumlarla paylaşırız. Hepimiz biliyoruz ki güncel açıklanan veriler üzerinden ölüm sayılarında artış var. Ama bunu yüksek oranda gördüğüm için Valiliğe ve Sağlık Bakanlığı'na uyarıcı yazılar yazdık'' dedi.

'KOVİD-19 TEŞHİSİ KONMUŞ VEFATI GÖREMİYORUZ'

İmamoğlu, ''İstatistiki olarak yorumlar yapmak mümkün ama benim gibi bir belediye başkanına bunu yapmak yakışmıyor. Bize bulaşıcı hastalık ve normal ölüm diye verilerle vefat eden vatandaşların verilerini yolluyorlar ama Kovid-19 teşhisi konmuş vefatı göremiyoruz. Bize kurum kuruluşlar siyasi partiler sordu... Normal ölüm ve bulaşıcı hastalık bizdeki veriler. Kovid-19 verilerini göremeyince yorum yapamadık. Sağlık Bakanlığı'na ve İstanbul Valiliği'ne yazı yazdık ama henüz bu konuda bilgi sahibi değiliz. İstatistiklerden yorum yapabiliriz. Biz de şeffaflıktan yanayız. Günü geldiğinde aydınlanacağız. Orada Covid-19 yazmadığı sürece yorum yapamayız. Bu sorunun cevabı mezarlıklar daire başkanlığından istendiğinde bizim yapabileceğimiz şey toplu ölüm sayılarını vermek. Kovid-19'u göremiyoruz'' dedi.

'YÜZDE 30-35 DAHA AZ ÖLÜM VAR'

İmamoğlu, ''Bu senenin ölüm rakamlarına bakıldığında ve son 2-3 yılın ölüm rakamlarına baktığınızda yüzde 30-35 daha fazla ölüm var... Gününe göre değişiyor. Bizim bu verilere gün gün e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bugünkü ölüm rakamlarından en az yüzde 30-35 civarında ölüm sayısı daha az. İstatistik üzerinden ölümle ilgili yorum yapabilecek konumda değilim. Somut sayı üzerinden yapmam gerekiyor. Günde yaklaşık 80-90-100 civarı fazla son 1 ayda... Somut sayı üzerinden yorum yapmam için o veriyi almam gerekiyor'' dedi.

YANLIŞ BİR YORUM

İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın New York Times'ın İstanbul'daki ölüm oranlarını inceleyerek "Türkiye Koronavirüs sayılarını açıklamıyor olabilir" haberinin ardından "İstanbul'da vefat edenlerin yeni kararla definlerin de İstanbul'da gerçekleştiğini söylemesinin" yanlış bir yorum olduğunu kaydetti.

'BİZDEKİ RAPOR ÖLÜM RAPORUDUR'

İmamoğlu, "İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı defin sayısı üzerinden rapor tutmaz, ölüm üzerinden rapor tutar. Bizdeki rapor ölüm raporudur" dedi.