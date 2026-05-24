CHP'de 'mutlak butlan' gerilimi: 'Kılıçdaroğlu kurultay için 4 vekilin ihracını istedi'

24.05.2026 10:46:00
Mahkemenin CHP için 'mutlak butlan' kararı vermesinin ardından 'genel başkan' koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni bir kurultay için Özgür Özel'den dört ismin ihracını istediği belirtiliyor.

Mahkemenin CHP'nin 2023'teki 38'inci olağan kurultayına yönelik 'mutlak butlak' kararı sonrası partide Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafları arasında 'kurultay' trafiği başladı

Nefes gazetesinden Mahir Bağış’ın haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’le önceki gün yaptığı görüşmede kurultayın yapılabilmesi için talepte bulundu.

'DÖRT İSME İHRAÇ' TALEBİ REDDEDİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun Özel’den dört milletvekilinin partiden uzaklaştırılmasını ya da istifasını istediği iddia edildi.

Bu isimler CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu.

Habere göre, Özel’in Kılıçdaroğlu’na cevabı ise “hayır” oldu.

Haberde Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin, “Özgür Bey grup başkanı oldu ve böyle bir yetkisi bulunuyor. Bu isimleri bir an önce ihraç edilmeleri için disiplin kuruluna sevk etmeli” yorumunu yaptığı aktarıldı.

