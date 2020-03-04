Elazığ'da 3.8'lik deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi
Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı deprem, saat
07.25'te meydana geldi. Yerin 17.66 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa
süreli paniğe neden oldu.
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