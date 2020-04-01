Elazığ'da deprem
Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi
Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Sivrice ilçesi
olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre
derinliğinde olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı
- ABD'de korkunç görüntüler! Doktorların yardım çığlığı
- Azrail kostümü giyip halkın arasına karıştılar
- AKP'li eski vekilin vali olan eşi yurttaşı azarladı
- Taciz şüphelisi polise zor anlar yaşattı
- Altaylı'dan ünlülere tepki: Öyle eve babam da sığa
- İBB'den bakanlık genelgesine videolu yanıt
- Koronaya karşı dayanışma: 3D yazıcıyla maske üretiyorlar
- 'Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada'