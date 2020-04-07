Elektrik dağıtım şirketleri Erdoğan'ı dinlemedi

07 Nisan 2020 Salı, 10:42

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs ile mücadele kapsamında kimsenin elektriğinin borcundan dolayı kesilmeyeceğini söylemesine rağmen elektrik dağıtım şirketlerinin bu karara uymadığını söyledi.

Akın, “Koronavirüsle mücadele kapsamında esnaf dükkanını kapattı, milyonlarca insan evine ekmek götüremiyor. İnsanlar aş, iş, can derdinde ama elektrikleri acımasızca kesilebiliyor. Bu münferit bir olay değil. Yurdun dört bir yanından böyle haber almaya başladık. Tekrar ve ısrarla iktidara sesleniyorum. Elektrik ve doğalgaz vatandaşa ücretsiz verilmelidir” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, elektrik ve doğalgazın yurttaşlara ücretsiz olarak verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Ahmet Akın, yurdun dört bir yanından elektrik dağıtım şirketlerinin borcundan dolayı vatandaşın elektriklerini kestiği haberleri almaya başladıklarını bildirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklanan önlemler kapsamında “Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz” dediğini hatırlan CHP’li Ahmet Akın, “Vatandaşın elektriği kesiliyor, kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Bir iktidar yetkilisi açıklamada bulundu mu? Bu münferit bir olay değil. Enerji şirketleri uyarılmalı!” diye konuştu.

CHP’li Ahmet Akın, yaklaşık 4 milyon insanın salgın ile mücadele nedeniyle evine ekmek götürmekte zorlandığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Israrla tekrar ediyorum. Elektrik ve doğalgaz vatandaşa ücretsiz verilmeli. Bu zor bir karar değil. Mart ayı da dahil olmak üzere 3 ay boyunca vatandaştan kesinlikle ücret alınmamalıdır. Faturaları ertelemek ya da faturaların okunmasını ertelemek bir çözüm değildir. Bu salgından sonraki süreçte mağduriyetler yaratacaktır. İnsanlarımız can derdindeyken bir de elektrik, doğalgaz ve ekonomik sıkıntılar ile boğuşmamalı. Hepimiz aynı gemideyiz. Burada taşın altına elini koyacak 21 elektrik, 72 doğalgaz şirketidir. Fedakarlık bugün değilse ne zaman yapılacaktır?”