Elimizde 10 günlük kaldı

21 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimleri Kolu Başkanı Filiz Ünal, “Elimizde şu an için sadece 10 günlük maskemiz var” dedi.

ASM’lerde tıbbi malzeme yetersizliği yaşandığına dikkat çeken Ünal, “Maskeler daha yeni gönderildi, eldiven ise yok. Her bir aile hekimliği birimine 40 tane gönderildi. Hemşirelerle paylaşınca 20’şer maske elimizde kalıyor. Maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi gerekiyor. 10 gün kullanacak kadar basit maskemiz var” dedi. Aile hekimlerinin yaş grubu yüksek olan hekimler olduğuna dikkat çeken Ünal, “Zaten sistem eksikle çalışıyor. Bu hekimler enfekte olup sistemden çıktıklarında birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi sıkıntı yaşanacak” ifadelerini kullandı.

REÇETELİ MASKE

Yaşlıların raporlu ilaçlarını doğrudan eczaneden almasının doğru karar olduğunu belirten Ünal, “Fakat Sağlık Bakanlığı ‘Maskeler reçeteyle yazdırılacak’ diyerek bunu deldi. Madem bu insanlar ilaçlarını eczaneden alabiliyor, neden maske yazdırmak için aile hekimliğine gelinsin” diye konuştu.

Aile Hekimleri Derneği Federasyonu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Köz ise “Koronavirüs riski yüksek olan hastaları muayene edebilmemiz için öncelikle hasta sayısının az olması gerekiyor. Hâlâ aile hekimliğine basit bir ilaç yazdırmaya gelen var” dedi.

“Bakanlığın öksüz çocuklarıyız” diyen Köz şunları anlattı: “Manisa’da benim bulunduğum ASM’ye malzeme dağıtılmadı. En azından muayene ederken koruyucu maske, eldiven ve özel kıyafetimiz olabilmeli.”