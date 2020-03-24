Elon Musk koronavirüs sözünü tuttu

24 Mart 2020 Salı, 09:56

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için solunum cihazı üretmeyi teklif den Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, sözünü tuttu.





Business Insider'da yer alan habere göre, Musk Californiya eyaletine 1000 ates solunum cihazı gönderdi. Aynı habere göre, ABD'de şu an için 160 bin solunum cihazı bulunuyor. Ancak uzmanlar uzun vadede 1 milyon cihaza ihtiyaç duyulabileceği uyarısında bulunuyor.





Musk, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından ''İhtiyaç varsa suni solunum cihazları üreteceğiz.'' açıklamasında bulunmuştu. İhtiyaç duyan hastaneler için suni solunum cihazları yapabileceklerini ancak bu üretimin hemen mümkün olmadığını belirten Musk, ''Tesla ileri HVAC sistemlerine sahip arabalar üretiyor. SpaceX yaşam destek sistemleri olan uzay aracı yapıyor. Suni solunum cihazları zor değil ancak hemen üretilemez." ifadesini kullanmıştı.





Forbes'ta yer alan habere göre, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle yaşanılan paniğin aptalca olduğunu söyleyen Tesla CEO’su Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile evden çalışabileceklerini söylemişti.





Geçtiğimiz günlerde, Musk, COVID-19 ile ilgili çalışanlarına bir mesaj göndermiş ve bu mesajda istatistik verilerine yer vererek trafik kazaları corona virüsten daha tehlikeli ifadelerine yer vermişti. Özel uzay SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk geçtiğimiz hafta resmi Twitter hesabından attığı tweette “Corona virüsü paniği aptalca” ifadelerini kullanmıştı.











