'Emeğin gününde, emekçinin yanında'

01 Mayıs 2020 Cuma, 12:02

Başkan Selvitopu 1 Mayıs'ı, salgına karış en ön safta mücadele veren temizlik işçileriyle birlikte kutladı. Saat 07.00'deki mesai öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Uzundere'deki şantiyesine gelen Başkan Selvitopu, teşekkür ettiği işçilere kırmızı karanfiller verdi. Kutlamada DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve belediye başkan yardımcıları da yer aldı.



Salgın nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen buluşmada işçilere seslenen Başkan Selvitopu, “Verdiğiniz hizmetin önemi bu süreçte net bir şekilde ortaya çıktı. Baştan sağlık çalışanları, ardından da yerel yönetimler bu salgına karşı en ön safta mücadele ediyor. Sizler de bu süreçte Karabağlar Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil ettiniz ve yüzümüzü kara çıkarmadınız. Karabağlar'da yaşayan insanlara karşı görevinizi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyorsunuz. Bunun kıymetini çok iyi biliyoruz. Ben de böylesine anlamlı bir günde ve mesai başlangıcında sizlerle beraber olmak istedim. Emek ve alınteriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun. Daha nice 1 Mayıs'larda birlikte olmak dileğiyle” dedi.

Koronavirüs salgınına karşı etkin ve sistemli mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Çünkü bu kent hepimizin. Bu kentin önemli bir yükünü hep birlikte kaldırıyoruz. Hep birlikte Karabağlar'a hizmet etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

'İNSANIN DEĞERİ ANLAŞILDI'

Başkan Selvitopu, koronavirüs sürecinin insanın ve emeğin önemini net bir şekilde ortaya koyduğuna da dikkat çekerek, “Bu süreçte bir şey daha ortaya çıktı: Gücünüz, teknolojiniz, paranız, silahınız ne kadar çok olursa olsun, bunlar tek başına yeterli değilmiş! Sanırım bundan sonra dünyada yaşam ve çalışma şekilleri de değişecek. İnsanoğlunun değeri daha iyi anlaşılacak. Doğa bize bunu hatırlattı!” dedi.

Genel İş Şube Başkanı Kara da, uzun süredir kendilerini yalnız bırakmayan ve 1 Mayıs'ta da yanlarında olan Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Selvitopu, işçilere kırmızı karanfiller vererek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.