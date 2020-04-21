Emekli-Sen'den hükümete çağrı

21 Nisan 2020 Salı, 19:40

Basın toplantısında Emekli-Sen Ege Bölge baş temsilcisi Hüseyin Özkaynak, Ege bölge temsilci yardımcıları Şadiye Sual ve Levent Taşkın, Sabahattin Yeşiltepe, Bünyamin Yolal, Kadir Altanhan, Hasan Tufan, Sait Temur, Necmettin Uyar ve Firdevs Tekin Kutluk'un yanı sıra İzmir şubeleri ve temsilcilikleri hazır bulundu.

"İTİRAZIMIZ VAR"

DİSK Emekli-Sen Ege baş temsilcisi Hüseyin Özkaynak yaptığı basın açıklamasında şunları ifade etti:

Kovit-19 virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üzeri emeklilerin ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ve büyük çoğunluğu ölüm korkusuyla burun buruna yaşamaktadır.

Emeklilerin ihtiyaçlarını kolonya ve maskeyle sınırlandıran iktidar, evde kalın telkininden başka emeklilere verdiği hiçbir şey yoktur.

Sokaktaki simitçinden geçimini çöpten sağlayan kağıt toplayıcısına kadar kapanan 270 binin üzerindeki işyerlerindeki emekçileri ile milyonlarca insan açlığa terk edilmiştir.

Salgına karşı ön cephede canı pahasına mücadele eden sağlık emekçilerine iktidar sözde sahip çıkıyormuş gibi sadece alkış istemiş ama sağlık emekçilerinde de ayırım yapmış ve onların taleplerine duyarsız kalmıştır. Buna bir an önce son verilmelidir.

Biz DİSK Emekliler Sendikası olarak diğer demokratik ve sosyal haklarımız saklı kalmak kaydıyla Koronavirüs salgın günlerinde acil ve yaşamsal önlemlerin alınmadığına inanıyoruz.

"TALEPLERİMİZ"

Emekli-Sen olarak taleplerimiz:



Emeklilerin yaşadığı haneler öncelikli olmak üzere her haneye en az bir asgari ücret tutarında "yaşam hakkı ücreti" ödenmesi.

Salgın bahane edilerek işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.

Ücretli izin uygulamasında işsizlik fonunda biriken 131 milyar liranın patronlara kredi olarak değil emekçilere verilmesi

Pandeni günlerinde her türlü politik çıkar ve hesaplar yerine bütün kurumlarla birlikte dayanışmanın sağlanması.

Emekli-Sen olarak demokratik çerçevesinde bu taleplerimizin her zaman savunucusu ve takipçisi olduğumuz beyan ediyoruz

Unutulmamalı ki bu salgın sürecinde gemiyi kaptanlar değil tayfaların devrimci dayanışması kurtaracaktır.