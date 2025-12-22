SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zamda o oran belli oldu: Masadaki rakam netleşiyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 09:59:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan beş aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranını büyük ölçüde netleştirdi. Yılın son ayına girilirken kesinleşen kümülatif artış rakamları, milyonlarca yurttaşın yeni dönemdeki alım gücünü doğrudan etkileyecek olan maaş tablolarını yeniden şekillendirdi. Peki En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilerle birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı.

Maaşların ne kadar artacağını merak eden milyonlarca emekli yurttaşın gündeminde tek soru yer alıyor, "emekliye ne kadar zam yapılacak?" Kasım ayı verileri sonrası memur ve emekli maaşı zammına ilişkin güncel hesaplamalar netleşti.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

TÜİK verilerine göre kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 arttı. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 31,07 seviyesine çıktı.

Temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 olan aylık enflasyon artışlarıyla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak hesaplandı.

Memur ve emekli maaşlarında uygulanacak nihai zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN GÜNCEL HESAPLAMA

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı kapsamında maaş artışı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte memurlar için oluşan kümülatif zam oranı yüzde 17,57’ye ulaştı. Bu artışa ayrıca 1.000 TL tutarındaki taban aylık zammı da eklenecek.

Kasım ayı verilerine göre memur maaşlarına ilişkin güncel tablo şöyle:

  • 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
  • Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
  • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
  • Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verileri esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşı, zam sonrası 60 bin 366 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise yapılan hesaplamaya göre 27 bin 651 lira seviyesinde oluşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 5 AYLIK HESAP

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılmış şekilde alırken, memur emeklileri için artış oranı toplu sözleşme farkıyla birlikte belirleniyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği başlıkların başında ise 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının ne kadar artacağı sorusu geliyor.

Kasım ayına ilişkin yüzde 0,87’lik TÜFE artışıyla birlikte 5 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21’e ulaştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 11,21 oranında zammı hak etmiş oldu.

Bu hesaplamayla birlikte, halen 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselmiş olacak.

