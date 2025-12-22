A Haber'den 'Ela Rümeysa Cebeci' iddiası: 'Bir kulüp yöneticisi daha ifadeye çağrılacak'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 11:30:00
Haber Merkezi
AKP'ye yakın A Haber'de, tutuklu Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan yazışma ve görüntüler üzerine üç büyük kulüpten bir yöneticinin daha uyuşturucu testi için çağrılacağı öne sürüldü.

 

İktidara yakın Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki A Haber, uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili olarak akşam saatlerinde İstanbul Adliyesi içerisinden canlı yayın yaptı.

Yayında, aralarında Habertürk TV'nin eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin bulunduğu bir dizi ismin tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturmasıyla ilgili olası gelişmeler "aktarıldı". 

Soruşturmayla ilgili önümüzdeki günlerde yaşanacaklara ilişkin canlı yayında konuşan isim ise yine aynı medya grubu bünyesindeki Sabah gazetesinin Haber Koordinatörü olarak görev yapan Abdurrahman Şimşek oldu. 

Şimşek, canlı yayında Cebeci'yi ima ederek "O hanımefendinin telefonundan çıkan öyle şeyler var ki... Çok vahim görüntüler, vahim yazışmalar. Daha önceden biliyorsunuz bir kulübün başkanı alınmıştı. Yine en az o kulüp kadar önemli bir başka kulübün yöneticisiyle de yazışmaları var. Bu kişilerden de saç, kıl, kan örneği alınacak" dedi. 

