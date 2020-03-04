Emekliye promosyon oranı belli oldu
Emeklilerin merakla beklediği banka promosyonu için en önemli güne gelindi. Bugün gerçekleştirilecek zam pazarlığının ardından yeni promosyon ücretleri de belli oldu.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı SGK ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilecek olan zam pazarlığına çevrildi. İlk olarak 2017 yılında promosyon almaya hak kazanan emekliler geçen üç yıllık sürenin ardından yeniden promosyon ücreti almaya hak kazandı.
YENİ TABAN RAKAMLAR:
1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL,
1.500-2.500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
2500 TL üstünde olanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması kararı alındı.
Yüzde 66 oranında artış var.
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