08 Mart 2020 Pazar, 08:53

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım, Maden ve Orman çalıştaylarının ardından son günlerde ülke gündemini meşgul eden deprem konusunda da çalıştay düzenledi.

“MUĞLA'DA DİKEY YAPILAŞMAYA İZİN VERİYORUZ"

Çalıştayda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’daki yapılaşmanın dikey değil yatay olarak sağlandığını bu nedenle Bodrum depreminin şehri etkilemediğini söyledi. Türkiye nüfusunun yüzde 95’inin deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığını bu nedenle depremin bir felaket olamaması için ülkenin tüm paydaşlarıyla depreme hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Başkan Gürün, “1/25 binlik planlarımız oy birliğiyle 100.000 ‘e uygun yapılmıştır. İlçelerimizle 5 bin artı binliği yapmak için belli bir bölgeye ayırdık ve geleceğe disiplinli bir yerleşim yaratmak için disiplinli bir çalışma yapıyoruz Depremlere önlem almazsak ülkemiz birçok acıyı aynı anda yaşayabilir. Bu nedenle imar planları, kentsel dönüşüm gibi konularda büyük çaba harcanmalı” dedi.



Prof. Dr. Naci Görür, Muğla’nın kendi fay hatlarının hareketleri dışında Kıbrıs, Balıkesir ve İzmir gibi komşularının fay hareketlerinden de etkilendiğini söyledi. Naci Görür, “Muğla’nın hem kendi depremini üreten fay hatları var hem de komşularının depremini üreten fay hatlarından etkileniyor. Ancak yine de Muğla deprem konusunda şanslı. Çünkü burada en büyük deprem 7 şiddetinde olacaktır. Eğer Muğla kentsel dönüşümü ciddi yaparsa depremlerden yıkılmaz. Ancak ülkemizde 5 şiddetinde bile yıkılan yapılar ve can kayıpları olabiliyor. Bu nedenle ciddi önlemlerle Muğla depremlerden etkilenmez” dedi.

“RANTSAL DEĞİL KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Görür,"Kentsell dönüşüm denince akla sadece yapıların güçlendirilmesi yani müteahhitlik projeleri akla geliyor. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm değildir. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm; bir kenti deprem güvenli kent haline getirmek için tüm bileşenleri de deprem güvenli hale gelmelidir. Halk bilinçlendirmesinin yanında kentsel dönüşüm yönetim, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomik bileşenleri kapsamalıdır.