En çok konuşulan oyunlar

03 Mayıs 2020 Pazar, 13:15

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisinde artış yaşandı. Diğer spor dallarında çeşitli ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası ise hiç durmadı.



Bu trendle paralel olarak, Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter'da oyun üstüne konuşmalarda yüzde 71 artış görüldü. Özellikle ABD'de, konuşmalarda yüzde 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

ABD'de son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen oyunlar şu şekilde:

Animal Crossing: New Horizons Call of Duty Final Fantasy Fortnite Fire Emblem DOOM Super Mario NBA2K Overwatch The Legend of Zelda

Animal Crossing hakkında en çok tweet atan ülkeler şunlar oldu:





Japonya Amerika Birleşik Devletleri Kore Fransa İspanya

Son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen Espor takımları:





@FaZeClan @G2Esports @mibr @FNATIC @Cloud9 @T1 @TeamLiquid @Luminosity @paiNGaming @TSM

Kaynak: CHIP Online