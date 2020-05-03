En çok konuşulan oyunlar

Covid-19 nedeniyle insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgi arttı. İşte son 30 gün içinde Twiter’da en çok konuşulan 10 oyun...

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2020 Pazar, 13:15

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, insanların evde kaldıkları süre boyunca e-spor ve çevrimiçi oyunlara olan ilgisinde artış yaşandı. Diğer spor dallarında çeşitli ertelemeler ve iptaller yaşanırken, oyun dünyası ise hiç durmadı. 

Bu trendle paralel olarak, Twitter'daki oyun konuşmaları her zamankinden daha fazla. Mart ayının ikinci yarısında Twitter'da oyun üstüne konuşmalarda yüzde 71 artış görüldü. Özellikle ABD'de, konuşmalarda yüzde 89 gibi çok büyük bir artış yaşandı.

ABD'de son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen oyunlar şu şekilde:

  1. Animal Crossing: New Horizons
  2. Call of Duty
  3. Final Fantasy
  4. Fortnite
  5. Fire Emblem
  6. DOOM
  7. Super Mario
  8. NBA2K
  9. Overwatch
  10. The Legend of Zelda

Animal Crossing hakkında en çok tweet atan ülkeler şunlar oldu:


  1. Japonya
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Kore
  4. Fransa
  5. İspanya

Son 30 gün içinde hakkında en çok Tweetlenen Espor takımları:


  1. @FaZeClan
  2. @G2Esports
  3. @mibr
  4. @FNATIC
  5. @Cloud9
  6. @T1
  7. @TeamLiquid
  8. @Luminosity
  9. @paiNGaming
  10. @TSM

Kaynak: CHIP Online


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