En sevilen ‘yaratıklar’

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

OnBuy.com sitesinin bu güne özel olarak yaptığı ve 1622 kişinin katıldığı ankette sinema dünyasının en sevilen “yaratıkları” belirlendi. Buna göre listede Star Wars serilerinden 3 karakter yer aldı. “Yoda” yüzde 19 ile ikinci olurken, “Chewbacca” ise yüzde 18 ile üçüncü sırada. Serinin kötü karakterlerinden “Jabba the Hutt” ise yüzde 3 oranında sempati toplayarak listede 7. sırada kendine yer buldu.

BİRİNCİ ‘GROOT’

Listede zirvede ise Marvel Evreni’nden bir karakter yer alıyor. “Guardians of the Galaxy” filmiyle izleyiciye “merhaba” diyen ve “Avengers” filmlerinde de izleyiciyle buluşan “Groot” birinci sırada yer alıyor. Fedakârlığı ve sevimliliğiyle “Groot” oyların yüzde 35’ini almayı başarmış.