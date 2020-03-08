08 Mart 2020 Pazar, 09:39

Kendisinde de yüzde 45 engel bulunan Odabaşı, Türkiye’deki 10 milyon engellinin 2 milyonunun çalışabilecek durumda olanların ‘engelim işime engel değil’ demelerini hedefliyor.

Esra Odabaşı, 10 yıl farklı kurumsal firmalarda İnsan Kaynakları profesyoneli olarak çalışıp deneyim kazandıktan sonra Türkiye’de engelli istihdamını sürdürülebilir olarak destekleyen bir şirket olmadığını fark ederek, bu boşluğu doldurmak ister ve ES Kariyer’i kurar. Özel Şirketlerin, zorunlu olduğu halde engelli çalıştırmayan şirketler aylık, çalıştırmadıkları engelli başına 3.251 TL ceza ödemekle yükümlüdür. Şirketlerin engelli bireyleri çalıştırmak yerine cezayı ödemeyi tercih ettiklerini belirten Odabaşı, “Bu büyük sorunu çözmek için yola çıktığımda, başta çalıştığım şirketteki yöneticiler, ailem ve yakınlarım çok olumlu baktılar. Şu ana kadar binlerce adayla mülakat yaptık ve kariyer koçluğu verdik. Örneğin bir şirketle çalışmaya başladığımızda, doğru pozisyonu doğru engelli adayla dolduruyoruz. 200 kişinin üzerinde engelli çalışana iş bulduk ve büyük oranda çalışan işine hala memnun bir şekilde devam ediyor” diyor.

EŞİTLİK ÖNEMLİ

Kendisinde de yüzde 45 engeli olan Odabaşı, engellilerin çalışma hayatında yaşadıkları zorlukları çok iyi bildiği söyleyen Odabaşı, “İş değiştirirken gittiğim mülakatlarda engelli kadrosunda değerlendirildim. Kendi potansiyeliniz ve tecrübenizle bir iş başvuru yaptığınızda engelinizi de doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Bu süreç maalesef kuvvetli bir iletişimle çözülebilir. Bazı iş görüşmelerinde, raporlama tecrübem olmasına rağmen bilgisayar kullanıp kullanamadığım bile soruldu yada engelimle ilgili çekingen tavırlarla karşılaştım. Ancak bu zorlukları kendinizi doğru ifade edebilme ve o pozisyon için uygun olduğunuzu düşünüyorsanız kendinizi kanıtlayarak bu durumu aşabilirsiniz” diyor. Ön yargılar nedeniyle doğru değerlendirilemeyen yüz binlerce engelli yurttaşın olduğunu vurgulayan Odabaşı “Türkiye’de engelli olmak çok zor. Ulaşımdan iş bulmaya, bakış açısından ön yargılara birçok konuda yargılara maruz kalabiliyorsunuz. Engelli bireylere yönelik işi yapıp yapamayacağınıza dair tereddütler olabiliyor. Ya da işe devamla ilgili yargılar. Burada kendini doğru anlatıp düzgün ifade etme ve kendine güven çok önemli. Engelli olduğunuz için değil, gerçekten o pozisyon için uygun tecrübeniz olduğu için o işe alınıyor olmanız gerekiyor. Engelli adayın engeli ile ilgili, sistemlere erişilebilirlik veya iş ortamına adapte olabilme durumu gerçekleşiyorsa, engelli yada engelli olmayan aday mülakatları aynı şekilde değerlendirilmeli ” ifadelerini kullandı.