EPDK'nin kararına tepki yağdı: Biz devlet ödesin diye beklerken...

03 Nisan 2020 Cuma, 11:22

EPDK, koronavirüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için 3 ay süreyle sayaç okuması yapmayacağını, faturaları geçmiş kullanıma göre düzenleyeceğini açıkladı. Karara, aralarında milletvekillerinin de yer aldığı çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

“YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK VE DOĞALGAZ VERGİLERİ KALDIRILSIN”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer karara “Her kesim daralırken özel elektrik ve doğalgaz şirketleri de virüs için fedakarlık yapsın. Üç ar süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaştan alınmasın. Üç ay sonrası yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaz vergileri kaldırılsın” diyerek tepki gösterdi.

“TÜKETMEDEN NEYİN ÖDEMESİ OLACAK?”

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Doğalgaz ve elektrik faturaları üç ay okunmayacak, faturalar bir önceki yılın aynı dönemindeki üç aylık ortalama üzerinden düzenlenecek. Oteller, restoranlar, lokantalar, kahveler, kafeteryalar, fabrikalar kapandı öğrenciler evleri terk etti. Tüketmeden neyin ödemesi olacak?” dedi.

“DOĞACAK MAĞDURİYETLER DÜŞÜNÜLDÜ MÜ?”

Ekonomist Mustafa Sönmez de “Diyelim kafe, berber sahibiyim, diyelim anneme taşındım, 3 ay hiç doğal gaz, elektrik kullanmadım, sen nasıl eskiden kullandığım miktar üstünden fatura kesersin? Bu gibi durumlardan doğacak mağduriyetler düşünüldü mü?” ifadelerini kullandı.

Tepki gösterenlerin bazıları şu şekilde: