Erdoğan: 20 yaş altı bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır
Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, ''30 büyük şehri araç giriş, çıkışına kapatıyoruz. 20 yaş altı bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır'' dedi.
Erdoğan, ''Türkiye'deki Kovid-19 hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıranların önemli bölgelerinde Avrupa, ABD seyahati olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır.''
30 BÜYÜKŞEHİR ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI
Erdoğan, ''Bu gece yarısı itibarıyla yeni attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyükşehiri ve akciğer hastalığı fazla görünen şehirlerimize araç girişini kapatıyoruz. Lojijstik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır'' dedi.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKAMAYACAK
Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektiklerini söyleyen Erdoğan, ''1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır'' dedi.
MASKE TAKMASI ZORUNLU OLACAK
Erdoğan, ''Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde benzer tedbirler alınacaktır'' dedi.
ASLA BİR ARADA BULUNULMAYACAK
Erdoğan, ''Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve il hıfzçıssıha kurulundan alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturulacak şekilde asla bir arada bulunulmayacaktır'' şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Show TV gerçek olmayan paylaşımı haber yaptı!
- Polise tepki gösterdi, 392 lira ceza yedi
- Koronavirüsü yendi! Bu görüntüleri paylaştı
- Denetimde servis sürücüsüne ceza yağdı!
- Karantina altında olan Boris Johson ilk kez görüntülendi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'bağış' resti!
- İzmir'de rezaletin görüntüsü! Polis otele baskın yaptı
- Trafiğe böyle çıktı, cezayı yedi!
- Koronavirüs aşısı için tarih verildi!
- Dikkat çeken anons: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz