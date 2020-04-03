Erdoğan: 20 yaş altı bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır

03 Nisan 2020 Cuma, 20:18

Erdoğan, ''Türkiye'deki Kovid-19 hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıranların önemli bölgelerinde Avrupa, ABD seyahati olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır.''

30 BÜYÜKŞEHİR ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞINA KAPATILDI

Erdoğan, ''Bu gece yarısı itibarıyla yeni attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyükşehiri ve akciğer hastalığı fazla görünen şehirlerimize araç girişini kapatıyoruz. Lojijstik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır'' dedi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKAMAYACAK

Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektiklerini söyleyen Erdoğan, ''1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır'' dedi.

MASKE TAKMASI ZORUNLU OLACAK

Erdoğan, ''Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği işyerlerinde benzer tedbirler alınacaktır'' dedi.

ASLA BİR ARADA BULUNULMAYACAK

Erdoğan, ''Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve il hıfzçıssıha kurulundan alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturulacak şekilde asla bir arada bulunulmayacaktır'' şeklinde konuştu.