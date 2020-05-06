Erdoğan, ‘Neticelenmeyi bekleyen pek çok düzenleme var’ diyerek baroları işaret etti

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamalarına “nefret söylemi” içerikli olduğu gerekçesiyle tepki gösteren Ankara ve İzmir Barosu’nu hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baroların “delege sayısını düşürecek” düzenlemenin “raftan indirildiğini” açıkladı. Bu kapsamda Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) seçim sisteminde köklü değişikliğe gidilmesi ve üye sayısının artırılması planlanıyor.

Diyanet İşleri Ali Erbaş, ramazan ayı dolayısıyla verilen hutbede, “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesi. İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz, bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim” dedi. Erbaş’ın açıklaması, başta barolar olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından “din ve vicdan hürriyetine aykırı olduğu” gerekçesiyle tepki çekmişti. Erbaş’ın açıklamasına destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da baroları hedef tahtasına oturtmuştu.

‘YENİDEN ELE ALMALIYIZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün video konferans yöntemiyle yapılan AKP MYK toplantısında yaptığı konuşmada, Meclis’te başlanmış olan veya başlama kararı alınıp sonuçlandırılmayı bekleyen pek çok düzenleme bulunduğunu, bunlardan birinin de barolar ve tabip odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslak olduğunu söyledi. “Ankara Barosu ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanı ve onun şahsında İslama yönelik fütursuz saldırılarına şahit olunduğunu” ileri süren Erdoğan, “Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir. Daha önceki yıllarda bu konuda bir hazırlık yapmış ve belirli bir seviyeye getirmiştik. Bu çalışmayı derhal yeniden ele almalı, varsa eksiklerini tamamlayıp en kısa sürede Meclis’in takdirine sunmalıyız. Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan taahhütlerimizden henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıkları da hızlandırmalıyız” dedi.

AKP’nin üzerinde çalıştığı düzenlemede, “nisbi seçim sistemi” öngörülüyor. Buna göre, nisbi seçim sistemine gidilecek olan TBB’de, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üyesi fazla olan yerlerin delege sayısının düşürülerek Anadolu’daki diğer baroların temsilinin artırılması hedefleniyor.

BAKANLIK YALANLAMIŞTI

Barolara ilişkin düzenleme yapılacağı haberleri üzerine önceki gün Adalet Bakanlığı, “Adalet Bakanlığı bünyesinde halihazırda bu başlık ve içerikte bir çalışma bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da öyle bir taslağın gündemde olmadığını savunarak, “Açık seçik altını çizerek ifade edeyim. Öyle bir taslak gündemde yok” açıklamasını yapmıştı.

