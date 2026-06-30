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AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağış bekleniyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağış bekleniyor

30.06.2026 10:04:00
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Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kavurucu sıcakların ve yüksek nemin etkisindeki İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. Hafta boyunca etkili olacak bunaltıcı havanın ardından, Cumartesi günü kentte yağış bekleniyor.
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte termometrelerin hızla yükseldiği ve yüksek nem oranının hayatı zorlaştırdığı İstanbul'da yurttaşlar serinletici bir haber bekliyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı AKOM, yayımladığı haftalık hava tahmin raporuyla İstanbulluların beklediği o tarihi açıkladı. Hafta boyunca güneşli ve nemsiz geçecek günlerin ardından, İstanbul hafta sonuna yağışla başlayacak.

HAFTA BOYUNCA TEK İSTİSNA

AKOM verilerine göre, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren kent genelinde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar hafta ortasında 32°C'ye kadar tırmanırken, rüzgârın zayıflamasıyla birleşen bağıl nem İstanbullulara zor anlar yaşatacak. Ancak bu bunaltıcı süreç, hafta sonunun ilk gününde kısa bir mola verecek.

Yayımlanan raporda, hafta boyunca hava durumundaki tek istisnanın cumartesi günü olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da hafta boyunca (Cumartesi hariç) yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli geçeceği tahmin edilmektedir."

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SICAKLIK 4 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

4 Temmuz Cumartesi günü etkili olması beklenen yağışla birlikte, hafta içi 32°C civarında seyreden en yüksek hava sıcaklığı 28°C'ye kadar gerileyecek.

AKOM, Cumartesi sabahı düşmesi beklenen yağış miktarının metrekareye 1-3 kg arasında olacağını tahmin ediyor. Cumartesi günü yaşanacak bu serinlemenin ardından, pazar günü hava yeniden açacak ve sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek.

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