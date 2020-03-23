Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp taziye dileklerini iletti.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2020 Pazartesi, 14:27

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziye dileklerini ilettiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç, 21 Mart cumartesi günü hayata gözlerini yummuştu.


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