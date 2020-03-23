Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başsağlığı telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziye dileklerini ilettiğini duyurdu.
Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç, 21 Mart cumartesi günü hayata gözlerini yummuştu.
Video Haberler
- Kolonya ikram eder gibi yapıp, emeklinin maaşını çaldı
- Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılara suyla 'müdahale'
- '64 yaşındayım' dedi 69 yaşında çıktı
- Uyarıları dinlemediler! Sahile akın ettiler
- Ataol Behramoğlu'ndan İlkbahar şiiri
- İmamoğlu'ndan anne ve babasına 'koronavirüs' telefonu
- Belediye başkanından koronavirüs isyanı!
- Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
- Metro istasyonunda skandal görüntüler!
- İstanbul'da korku dolu anlar!