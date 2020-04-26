Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Fatma Şahin geri adım attı!

26 Nisan 2020 Pazar, 10:09

CHP'nin koronavirüs salgınıyla ilgili başlattığı yardım kampanyası İçişleri Bakanlığı tarafından bloke edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "CHP'li belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetler FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti" ifadesini kullanmıştı.

Katıldığı bir Youtube kanalında sorulara yanıt veren AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Bizi dinleyenlerden CHP'li belediyelerle ilgili FETÖ-PKK benzetmesi için ne düşünür Fatma Şahin?' sorusuna şu yanıtı vermişti;

"Yok bunu kabul etmemiz mümkün değil, yanlış olur. Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımız. Yol ve yöntemleri farklı olsa bile oturulur konuşulur ama bu tür bir benzetmeyi ki zaten söylendiğinde de böyle bir benzetme üzerinden gidilmedi, genelleştirme üzerine gidildi. Ben çok ayrıntısını bilmiyorum ama böyle bir ifadeyi ben doğru bulmuyorum"

FETÖ-PKK benzetmesi için 'bu ifadeyi doğru bulmuyorum' diyen Fatma Şahin'den geri adım geldi.

Fatma Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle oldu:

"Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir.

Cumhurbaşkanımızın, salgınla ilgili tedbirlerin belirli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini belirten ifadeleri bizim çalışmalarımızın da odağını oluşturmaktadır. Bir Ak Partili olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz."