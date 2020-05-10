Eren Erdem: Beni hedef gösteriyorlar
CHP'li Eren Erdem, kendi adına atılmış gibi gösterilen sahte bir görselle 'hedef' gösterildiğini açıkladı.
Eren Erdem, ''Utanmaz arlanmaz şerefsizler; sahte görsellerle beni hedef gösteriyorlar. Mahkemede hesap verecekler..." dedi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Erdem şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, lütfen paylaşınız. Bu görsel dolaştırılıyor, bu SAHTEDİR! Sahte olduğu hususunda MAHKEME KARARI vardır. Hem yazı karakteri; hem görseldeki PROFİL RESMİ ile yazı arasındaki boşluk sahte olduğunu gösteriyor. Böyle bir tweet hiç atılmadı! Kötü bir fotoşop...
Ben “Bu” yazdıktan sonra “!” koymam. Hem yazı karakteri, hem metnin konumlanışı çok kötü bir fotoşop. Utanmaz arlanmaz şerefsizler; sahte görsellerle beni hedef gösteriyorlar. Mahkemede hesap verecekler..."
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