Ertelenen beyannameler kafaları karıştırdı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 12:10

Koronavirüsün (KOVID-19) ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla, maliye yönüyle kamuya olan yükümlülükler iki vergi sirküleri ve 24 Mart tarihli 518 sayılı VUK tebliği ile çeşitli tarihlere ertelendi. Bu ertelemelerin bir kısmının tüm mükelleflere, bir kısmının ise mücbir sebep kapsamına giren mükelleflere hitap etmesi, uygulamada çeşitli sorunların yaşanmasına sebep oldu. Nitekim bunlardan bir kısmı sorun ortaya çıktıkça düzeltilirken, bir kısmı da hem mükellef, hem de beyannameleri dolduracak meslek mensuplarının kafasını karıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine’nin 23-27 Nisan tarihlerinde 31 ilde sokağa çıkma yasağı alması ise karışıklığın boyutunu artırdı. 26 Mart’ta verilmesi gereken şubat ayına ilişkin KDV beyannamesi mücbir sebep kapsamına girsin, girmesin tüm mükellefler için 24 Nisan’a uzatıldı. Aynı şekilde mart ayı SGK bildirgeleri de 24 Nisan’da verilecek. Normal şartlarda, sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde teknik olarak bu beyannamelerin verilmesi mümkün olmadığı için bu sürenin uygun bir tarihe ertelenmesi gerekiyor. Gelinen noktada beyanname verilememesinin sebebi resmi tatile denk gelmediği için acilen bir erteleme kararı çıkmazsa, 31 ildeki mükellefler cezalı duruma düşecekler. Ancak söz konusu süre ertelense bile vergi yükümlülükleri konusunda çözüm bekleyen çok sayıda karışık durum var.

MÜKELLEFİN VE MALİ MÜŞAVİRİN KAFASI KARIŞIK

Konu ile ilgili Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, Dünya gazetesine bilgi verdi. İşte acil çözüm bekleyen sorunlar:

1- Kurumlar vergisi ertelendi, KDV ertelendi ama geçici vergi ertelenmedi. Yarattığı sorun: Mart ayı KDV beyannamesi verilmeden geçici vergi beyanı verilmesi teknik olarak mümkün değil.

2- Kısa çalışma ödeneğine 3 milyon sigortalı için başvuru gelirken, henüz bunların büyük çoğunluğu cevaplanmadı. SGK beyannamesi 24 Nisan’da verilecek. Yarattığı sorun (süre uzatılmazsa):

SGK beyannamelerinin 24 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi gerekiyor ve bu süre henüz uzatılmadı. 24 Nisan’da 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Eğer süre uzatılmazsa 50 ildeki mükellefler bildirimde bulunacak, yasak uygulanan illerdeki mükellefler ise cezalı duruma düşecek. Bu süre uzatılsa bile kısa çalışma ödeneğine başvuran şirketler beyannameleri tüm çalışanlar için mi verecek bilmiyor. Başvurduğu sigortalılardan kabul edilmeyenler için düzeltme beyannamesi vermek durumunda kalacaklar.

3- Mali müşaviri 65 yaşın üstünde olan mükelleflerin tüm beyannameleri ve ödemeleri, sokağa çıkma yasağı bitene kadar ötelendi. Yarattığı sorun:

Erteleme kararı, yasağın bittiği tarihten itibaren 15 gün içinde otomatik ertelenmiş beyan ve ödemelerin tamamının yapılmasını öngörüyor. Birçok mükellefin beyan ve ödemesi ekim, kasım ve aralık aylarına dağıtıldı. Bu durumdaki mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olmayanlar ise yasak biter bitmez 15 gün içinde ertelenmiş tüm yükümlülüklerin beyannamesini vermek zorunda kalacaklar. KDV, muhtasar, geçici vergiyi 15 gün içinde hem beyan edecek, hem de ödeyecekler.

4- 518 sıra nolu VUK Tebliği ana faaliyet kolu itibarıyla mücbir sebep kapsamına girmese bile fiilen bu alanlarda faaliyet gösterdiğini ispat eden mükellefe mücbir sebep durumundan faydalanma imkanı tanıyor. Yarattığı sorun:

Bu konuda vergi dairelerine çok sayıda başvuru yapıldı. Başvuruların büyük çoğunluğuna henüz cevap verilmedi. Bu durumdaki mükellefler ne yapacağını bilmiyor.

KDV BEYANNAMESİ 28 NİSAN’A UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Şubat ve Mart aylarına ilişkin KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini uzattı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan sirkülere göre, söz konusu vergilerin beyan ve ödeme süresi 28 Nisan Salı gününe uzatıldı.