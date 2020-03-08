Ertelenen Malatya-Trabzon maçına tartışmalı hakem
Ligin kırılma maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ligde 27 Ocak'ta oynanaması gereken müsabaka, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenmişti.
Ali Palabıyık ise özellikle 3 büyükler tarafından 'sıkıntılı' hakem oarak gösteriliyor.
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