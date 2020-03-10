Erzurumspor'da Erkan Sözeri gönderildi
Yenilgi ayrılık getirdi.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Erzurum ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz."
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