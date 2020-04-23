EURO 2020’nin kendi gitti adı kaldı yadigar
2021’e ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonasının adı değişmedi.
Korona virüs nedeniyle ertelenen EURO 2020’nin adı, 2021’de oynanacak olmasına rağmen değişmeyecek.
UEFA İcra Komitesi’nin bugün yaptığı toplantı sonrası, 2021 yılında oynanacak olmasına rağmen EURO 2020’nin adını değiştirmeme kararı aldı.
Korona virüs salgını nedeni ile 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın isminin EURO 2020 olarak kalacağı tescil edildi.
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