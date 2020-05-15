Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Alınak: Toplumla bağımı kesmeye kimsenin gücü yetmez
Kars’ta 17 Şubat’ta çıkarıldığı mahkeme tarafından, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” gerekçesiyle tutuklanan siyasetçi, yazar ve avukat Mahmut Alınak, önceki gün görülen duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Cumhuriyet’e konuşan Alınak, “Toplumla iletişimim kesilmek isteniyor” dedi.
12 Eylül 1980 döneminden bu yana 10. kez tutuklanan Halkın Emek Partisi (HEP) Kars eski milletvekili ve yazar Mahmut Alınak, müebbet hapis istemiyle yargılandığı Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yaşı ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Alınak, “Fikirlerim ve siyasi projelerim belli ki birilerini rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık nedeniyle adeta kan davası güdülüyor. Hakkımda da hazırlanan iddianame kan ve ölüm iddianamesidir. Kan davasına dönüştürüldüğü için ev hapsi kesmiyor. Ve tekrardan cezaevine gönderilmem isteniliyor. Cezaevinden çıkmış olabilirim. Ancak hapis hayatımı evde sürdürüyorum. Toplumla iletişimim kesilmek isteniliyor. Kimsenin gücü, toplumla olan bağımı kesemez” diye konuştu.
‘VİRÜS ÖNLEMİ YOK’
Koronavirüsün bulaşma tehlikesine karşın cezaevinde hiçbir önlem alınmadığını söyleyen Alınak, sözlerine şöyle devam etti: “Ben 20 metrekarelik bir hücrede 10 kişiyle kaldım. Sosyal mesafeyi korumak imkânsız. Cezaevinde çalışanların maskesi, eldiveni mevcut. Ancak tutuklulara maske, eldiven verilmiyor. Cezaevlerinde insanlar baş başa vererek yatmak zorundalar. İktidar, sosyal mesafeyi koruyamayanlara ceza verirken, cezaevlerinde ise sosyal mesafe şartları yerine getirilmiyor.”
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