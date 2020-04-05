Evcil hayvanlar sokağa atılmaya başlandı

05 Nisan 2020 Pazar, 09:36

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, salgının hayvanlardan insanlara geçtiğini zanneden çok sayıda ailenin evinde beslediği evcil hayvanlarını dışarı atmaya başladığını bildirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, virüsün hayvanlardan insanlara geçtiğine ilişkin inanışın tamamen bilim dışı olduğunu belirten Eroğlu, önlem alınmaması halinde sokağa atılmış evcil hayvan sayısının daha da artacağı uyarısında bulundu.