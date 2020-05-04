Evde kal ama sanatsız kalma: İstanbul Modern’de çevrimiçi etkinlikler devam ediyor

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Korona günlerinde zorunlu olarak eve kapanan, evden çalışan, büyüklü küçüklü bizler, kaybettiklerimizi değil de kazanabileceklerimizi düşünsek daha iyi ederiz.

Sadece trafikte kaybettiğimiz saatler içinde evde neler yapabiliriz; AVM’lerde ya da sosyal medyada aylaklık yapmak yerine evde çevrimiçi dolaşarak, neler izleyebilir, neler öğrenebiliriz; bir aydır ilginizi bunlara çekmeye çalışıyoruz.

Çünkü gördüğümüz kadarıyla ülkemizin ve dünyanın bütün kültür sanat kurumları bu dönemi bunalımsız atlatmak ve yararlı hale dönüştürmek için bütün olanaklarını sunuyor. İstanbul’un ilk özel modern sanat müzesi İstanbul Modern’in açıkladığı Atölye Modern’in sanat eğitimi programı çok etkileyici; adeta bir ön lisans programı! GalataPort içinde kaldığı için yıkılan ve yenisinin inşaatı sürmekte olan İstanbulModern’deki sergi açılışlarını ve sonrasında, Müze’nin kurucusu ve yöneticisi Oya Eczacıbaşı’yla ve sanatçılarla yaptığımız sohbetleri öyle özlemişim ki. En iyisi yine sanal ortamda buluşalım ve soralım.

ÇOK ÖZLEDİK

- Sevgili Oya Hanım, bahara kavuştuk ama birbirimize kavuşamadık. İnşaat nasıl gidiyor, yeniden Tophane’ye ne zaman döneceksiniz?

İstanbul Modern çatısı altında sanatla ve izleyicilerimizle buluştuğumuz günleri biz de çok özledik. İstanbul Modern’in Antrepoda kaldığı 14 yıl boyunca 7.5 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 2018’de Beyoğlu’ndaki geçici mekânımıza geçtik. Renzo Piano imzasını taşıyacak Tophane’deki yeni müzemize inşaat süreci tamamlandığında taşınmayı planlıyoruz.

- Korona kriziyle birlikte kültür sanat kurumları koleksiyonlarını ve etkinliklerini dijital ortamda izleyicilerine açtı. İstanbul Modern’de ise gözlediğim Atölye Modern’in çevrim içi “Sanat Tarihi” ve “Çağdaş Sanatı Anlamak” seminerleri adeta akademik bir çalışmaya imza atıyor. Bunu hangi ihtiyacı göz önüne alarak projelendirdiniz?

Atölye Modern, 10 yıldır İstanbul Modern çatısı altında yetişkinler için düzenlediğimiz bir atölye ve seminer programı. Her dönem büyük talep gören Atölye Modern’i yaşadığımız bu süreçte de gelen talep doğrultusunda dijital ortama taşıdık.

Akademisyenlerle birlikte çevrimiçine yönelik olarak bir içerik ve ders programı hazırlandı. Sanat Tarihi Seminerleri ve Çağdaş Sanatı Anlamak Seminerleri İstanbul Modern’in bilgi, birikim ve deneyimini her yerden erişilebilir kılıyor. Ayrıca salgın sebebiyle kapalı olduğumuz bu dönemde dijital kanallarımızla çocuklara evlerinde çok yönlü bir müze deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Eğitim uzmanlarımızın yapıtlarla birlikte sanatçıları anlattıkları videolar, Sanata Sarıl başlığı altında “Geri Dönüşüm Dostları” ve “Gökkuşağı ile Sanata Sarıl” adlı interaktif aktiviteler, sesli ve oyunlu müze sanal turuyla binlerce çocuk ve gence ulaşmaya devam ediyoruz.

Yetişkin izleyicilerimiz için de dijital sergiler, sanat yapıtı çözümlemeleri, sanal sergi turları, sinema programları, anatçılarla söyleşiler gibi pek çok içeriği erişime sunuyoruz.

- Atölye Modern’in programı, gerek öğretim elemanları, gerek derslerin yoğunluğu çok ciddi. Bunlara katılım için çok talep var mı? Kimler katılabiliyor?

Programa modern ve çağdaş sanata ilgi duyan ve bu konuda yetkin isimler tarafından derinlikli bilgiler edinmek isteyen, bilgilerini tazelemek isteyen herkes katılabiliyor. Seminerleri, normal zamanlarda müzede ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde düzenliyoruz.

Atölye Modern Çevrimiçi, İstanbul’un yanı sıra farklı illerden ve hatta yurtdışından katılımcılara da açık olduğu için çok ilgi gördü. Seminerler, internet tabanlı bir video konferans sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Katılımlar ders başına 100 kişiyle sınırlandırılıyor.

FARK VE DEĞER KATIYOR

- Bu programlar bitirildiği zaman bir de katılım belgesi veriyorsunuz. Bu belgenin katılanları motive etmek dışında bir işlevi var mı?

Sanat Tarihi Seminerleri ve Çağdaş Sanatı Anlamak Seminerleri içinde yer alan derslerin tümüne katılanlara Atölye Modern Katılım Belgesi veriliyor. Bu katılım belgesini Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesinden almış olmaları elbette bir fark ve değer yaratıyor. Katılımcıların modern ve çağdaş sanata dair bir okur-yazarlık kazanmalarının yanı sıra bu belgeye özgeçmişlerinde yer verdiklerini gözlemliyoruz.

- Sizin dışınızda Türkiye’de böyle çalışmalar yapan yerler var mı? Bu modeli yurtdışından mı esinlendiniz?

Atölye Modern programının benzerleri dünyanın önde gelen sanat müzelerinde de gerçekleştiriliyor. Biz de programlarımızı hazırlarken akademilere ve uluslararası müzelere bakıyor, gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak sunduğumuz programın bizim sanat eğitimi vizyonumuzun bir parçası olması, bu coğrafyanın sanat tarihini ve güncel sanat pratiklerini dikkate alması gerekiyor.

- Şu ara sanat dünyasında, bizim de sayfamızda yer verdiğimiz gibi, pandemiden sanatçıların ve üretimlerinin nasıl etkilendiği merak konusu. İstanbul Modern de sanatçılarına bunu soruyor?

“Şimdinin Peşinde” adlı koleksiyon sergisinde yapıtları yer alan sanatçılara pandemi döneminde hayatlarına nasıl devam ettiklerinden bahsetmeleri için çağrıda bulunduk. Sanatçıların korona günlerinde üretim pratiklerine ayna tutan videolar, İstanbul Modern’in dijital platformlarında sanatseverlerle buluşuyor.

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

Atölye Modern Çevrimiçi (online) seminerleri Doç. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat’ın yönetiminde düzenleniyor. Çağdaş Sanatı Anlamak başlığı altında Kavram ve Kimlik, Biçim ve Anlam İlişkileriyle Çağdaş Sanat ve Çağdaş Sanatın Dünyası adlı dersler yer alıyor. Sanat Tarihi Seminerleri başlığı altında ise Modern Sanatın Arkeolojisi, Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi, Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi, Çağdaş Sanat ve Siyaset adlı dersler düzenleniyor. Seminerler ücretli ve katılım kontenjanla sınırlı. Kayıtlar www.istanbulmodern.org üzerinden yapılıyor