Evde pijamayla çalışmayın

12 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs salgını sırasında kişisel hijyen, sosyal mesafe gibi beden sağlığımıza yönelik önlemleri alırken ruh sağlığımızı da ihmal etmemek gerekiyor. Geleceğe dair bu belirsizlik ortamı, toplumsal olarak kaygı düzeyimizi de etkiliyor.

Aşırı kaygı ve stres bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir, hastalığa daha da açık hale gelmemize yol açabilir.

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, özellikle evden çalışanları uyararak “Evde kalanlar gecelik veya pijamanızı sabah çıkartın. Her gün üzerinizi dışarı çıkacakmış gibi değiştirin. Bu zihni bir anlamda rahatlatan bir şeydir. Her gün üzerinizi dışarı çıkacakmış gibi değiştirin. Çünkü virüs ortadan kalkıp hayata dönünce sosyal jetlag yaşama riskiniz artacaktır. Günlük saati programa yazın, kitap, TV, sosyal medya, yemek saatleriniz belli olsun, kaynağı belli olmayan felaket haberlerinden beslenen sosyal medya hesaplarına itibar etmeyin” dedi.

İZOLASYONUN GETİRDİĞİ TRAVMAYA DİKKAT UYARISI

Sosyolog Dr. Fatoş Altınbaş, Türkiye’deki yurttaşların Akdenizli kimliğine sahip olduğunu, koranavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal izolasyona uyum sağlamakta güçlük çektiğini belirterek izolasyonun getirdiği yalnızlık ve çaresizlik duygusunun travmaya neden olabileceği uyarısı yaptı.

Altınbaş “Bu nokta koronavirüsün yol açtığı ekonomik ve toplumsal sorunlar kadar önemli. Evde öz bakıma dikkat etmek, egzersiz yapmak, hobilerimizle ilgilenmek, zamanımızı verimli geçirmek ve sürekli salgın haberlerini dinlememek, pozitif düşüncelere odaklanmak gerekli. Sevdiklerimizi korumak için bunun zorunluluk olduğu halka sık sık anlatılmalı” dedi.

YAŞLILARDA ATEŞ HİÇ OLMAYABİLİR

Akademik Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, koronavirüs için özellikle 65 yaş üstükişilerin daha dikkatli olması gerektiğini yineledi.

Prof. Dr. Erdinçler, yaşlılarda özellikle ateş bulgusunun hiç olmayabileceğini kaydederek “Onun yerine bilinç değişikliği, uykuya eğilim, bilişsel bozukluklar ve düşmeler görülebilir. Sadece Covid-19 infeksiyonu değil, diğer infeksiyöz hastalıklar da 65 yaş üstü bireylerde daha ağır seyretmektedir. Bu süreçte en önemli önlem yaşlılarımızın evde kalmasının sağlanması ve mümkün olduğunca temasların azaltılmasıdır” uyarısında bulundu.

KULLANILAN DİL ÖNEMLİ

Prof. Dr. Erdinçler, şöyle devam etti: “Tüm duyarlı vatandaşların gündelik hayatta bu tedbirleri uygularken yaşlılarımıza saygı çerçevesinde, yaşlılarımızı istismar etmeden ve onları gerçekten önemsediğimizi gösterecek şekilde davranmasını yaşlı psikolojisi açısından önemsemekteyiz. Salgın döneminde hayatını kaybeden kişilerin yaşlı olması medyada vurgulanırken sanki yaşlılar için ölüm normalmiş algısı giderek artmaktadır. Tüm medya organlarında vurgulamamız gereken şey sadece yaşlıların değil herkesin evinde kalması gerekliliğidir. Ancak bu şekilde yaşlılarımızı koruyabiliriz.”

Prof. Dr. Erdinçler, yaşlı bireylerin kronik hastalıklar için kullanılan ilaçlara aynı şekilde devam etmesi gerektiğini belirtip “İlaç raporu yenilemek ve reçete yazdırmak için hastanelere gitmelerine gerek yoktur. Sağlık problemleri ortaya çıkarsa Aile Hekimleri ile veya ALO 184 hattı ile irtibata geçmelidirler” uyarısı yaptı.

BUNLARI MUTLAKA YAPMALILAR

- Yetersiz beslenmenin; bağışıklık sisteminde bozulma, infeksiyonlara eğilim, kemik erimesi, kas kaybı, hastalıklardan iyileşmenin gecikmesi gibi olumsuz etkileri vardır. Özellikle beslenmelerine dikkat etmelidirler.

- Günde üç ana, üç ara öğün yemek yemelidir.

- Süt ve süt ürünleri, et ve benzeri besinler (et, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlar), taze sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubundan besinler gün içinde tüketilmelidir.

- Yeterli miktarda protein tüketilmelidir.

- Günlük sıvı tüketimi 1,5-2 litre olmalıdır.

- Dengeli beslenen yaşlının ilave vitamine ihtiyacı yoktur. Yaşlının kullanması gereken tek vitamin D vitaminidir.

- Kas kaybının önlenmesi için ev içinde egzersizler günde 2-3 defa uygulanmalıdır.